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Kenevir ekerken suçüstü yakalandılar

6 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kenevir ekerken suçüstü yakalandılar, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Cebeci köyündeki ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda kenevir ekimi yaparken 3 kişi suçüstü yakalandı.

Ormanlık alanda 2 bin 800 gram kubar esrar ve 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 bin 500 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 2 kuru sıkı tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Kastamonu, Kenevir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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