Son Dakika Haberleri: Kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar
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Kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

1 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, jandarma narkotik timleri tarafından kenevir ekili araziye düzenlenen operasyonda alana kurulan tuzaklar etkisiz hale getirildi.

Kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, jandarma narkotik timleri tarafından kenevir ekili araziye düzenlenen operasyonda alana kurulan tuzaklar etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Erenler Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, yürütülen çalışma kapsamında Büyükesence Mahallesi'nde K.T'ye ait araziye N.Ç'nin kenevir ektiğini tespit etti.

Savcılıktan alınan izin sonrası söz konusu alana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kenevir ekili alana giriş patikası üzerinde iple tuzaklanmış atışa hazır vaziyette av tüfeği ve kurulu vaziyette kurt kapanı olduğunu fark etti.

Tuzakları kaldıran ekipler, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.Ç. jandarmadaki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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