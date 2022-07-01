Edinilen bilgiye göre, E.A., S.A. ve Y.A.'nın Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi'nde kendilerine ait arazide yaklaşık olarak 4 bin kök kenevir ekimi yaptığının bilgisini alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Konuya ilişkin olarak operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheliler işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kenevir ekimi yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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