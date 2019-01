Kenevir İçin 'Denetimli Endüstriyel İstihsal' Hamlesi Başlatılmalı"

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü Başkanı Erdem Ulaş, kenevir için "Denetimli Endüstriyel İstihsal" hamlesi başlatılması gerektiğini belirterek, "Tarım alanlarımızın sadece yüzde 15'ine kendir eksek, ülkenin tüm ısınma, aydınlanma ve petrol döviz giderini karşılayacağımız gibi, bütçemizin cari işlem açığını da kapatarak dengelemiş oluruz." dedi.



ASAM tarafından, Türkiye Yazarlar Birliğinin Sultanahmet'teki binasında, kenevir ekiminin serbest bırakılmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.



ASAM Kendir Enstitüsü Başkanı Erdem Ulaş, kenevir konusunda araştırma yapmak için 2 yıl önce enstitüyü kurduklarını belirterek, dünya genelinde kenevir ekiminin 255 bin hektar, kenevir tohumu üretiminin ise 120 bin ton civarında olduğunu söyledi.



Ulaş, başta ABD olmak üzere, Kanada, Almanya, Avustralya, İsrail, Hollanda ve Fransa'nın tıp, enerji, sağlık gibi alanlarda kullanılmak üzere kenevir üretim sahalarını oluşturup genişlettiklerini belirtti.



"İvedilikle 'Denetimli Endüstriyel İstihsal' hamlesi başlatılmalı"



ABD'nin kenevir ekim alanlarını yüzde 150 arttırdığını, 2018'de ekimi serbest eyalet sayısını 38'e çıkartığını belirten Ulaş, şöyle konuştu:



"ABD, biyodizel, biyokütle ile elektrik üretimi, biyopolimer, yemek ürünleri, CBD yağı, kenevir kozmetik ürünleri, kanvas-kenevir tekstil ürünleri üzerine yeni çalışmalar yapıyor. Tarım alanlarının yüzde 6'sına kenevir ekerek, ülkenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak ve tüm taşıtların petrol giderlerini kenevirden biyodizel üretme yöntemiyle çözecek araştırmalar yapmaktadır. 2013'te 581 milyon dolar olan üretim cirosunun 2019'da 2 milyar doları aşacağı ve 2025'te 70 milyar dolar civarında bir mertebeye çıkacağı hedeflenmektedir."



Türkiye'de yerli kenevir tohumunun 2-2,5 ton civarında olduğunu belirten Ulaş, şunları söyledi:



"Ülkemizde 1990 yılında kenevir üretim serbestiyeti çıkarılmıştır. 20 ilde ekimi serbest bıraktık, fakat algı yönetimleri ve bürokrasinin ilgisizliği yüzünden 29 senede geldiğimiz nokta içler acısıdır. 2016 yılında 'Kenevir Yönetmeliği' 19 ilde kontrollü ekim kaydıyla güncellenmiştir. Ülkemizin ekilebilir tarım alanı 237 bin 450 kilometre karedir. Tarım alanlarımızın sadece yüzde 15'ine kendir eksek, ülkenin tüm ısınma, aydınlanma ve petrol döviz giderini karşılayacağımız gibi, bütçemizin cari işlem açığını da kapatarak dengelemiş oluruz. Sadece doğal gaz santralleri, sanayi ve ev kullanımlarından, petrol tüketiminden 2017 cari açığımız 37 milyar dolardır."



Kenevirin lifi, tohumu, odunu, çiçeği, yaprağı ve kökü olmak üzre her parçasının çok değerli olduğunu vurgulayan Ulaş, aynı zaman da tıbbi bir bitki olduğunu ve kansere karşı savaş veren bir ilaç olduğunu söyledi.



Ulaş, "50 bin çeşit ürün yapılabilen kendir-kenevir bitkisi için ivedilikle 'Denetimli Endüstriyel İstihsal' hamlesi başlatıp, milli ekonomi ve yerli mamul stratejisini uygulamalıyız. Televizyonlarda 'Endüstriyel ve Tıbbi Kenevir' istihsal programları yapılmalı ve sürdürülebilir eğitim içerikli kamu spotları ve programlar yapılmalıdır. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'zihniyet devrimi' gereklidir. Dünya bundan kazanıyor, biz niye kazanmayalım." diye konuştu.



"Toprak olan her yerde serbest bırakılması lazım"



Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak ise kenevirin tamamen serbest bırakılması gerektiğini belirterek, mafyanın elinden bu işin alınması, SGK'nın kenevirin esrar kısmını alarak sigara ya da diğer yöntemlerle kullanılabilir hale getirerek, hasta olduğunu kabul eden kişilere ücretsiz verebileceği önerisinde bulundu.



Kenevirin zeytin ve diğer sebzelerin üretiminde kullanıldığında verimi arttırdığını ifade eden Dilipak, bal arılarının daha fazla verim vermesi için de arı kovanlarının yanına kenevirin ekilmesinin serbest hale getirilmesi gerektiğini söyledi.



Dilipak, topraktaki kimyasalı yok etmek ve toprağı kurtarmak için devletin ister tarım alanı olsun ister boş arazi olsun kenevir ekerek toprağı canlandırması gerektiğini belirtti.



2020-2025 yılından itibaren kenevirin kullanımının zorunlu hale geleceğini öne süren Dilipak, şunları kaydetti:



"Gelişen teknoloji inanılmaz radyasyon üretecek. Bu radyasyonun absorbe edilebilmesi için -ki bunu şu an en çok Kanada hissediyor ve her alana kenevir ekmeye çalışıyor- kenevirin ekimi artacak. 2025'ten sonra iç çamaşırların tamamen kenevirden üretilmesi yönünde devletin karar alacağını düşünüyorum. Bedenimizi radyasyondan korumak için bir kalkana ihtiyaç var ve o da kenevirden üretilen çamaşırlar. Dünyanın ve ülkemizin geleceği olarak keneviri stratejik bir ürün olarak görmemiz gerekiyor ve en geniş anlamda bunun serbest bırakılması gerekiyor. Toprak olan her yerde serbest bırakılması lazım. Bunu mafyanın elinden alırsak sorun büyük ölçüde çözülür."



Garbiyat Enstitüsü Başkanı Yalçın Koçak ise yasal olarak ekimi serbest olan illerde yaptıkları kenevir ekimi sonucunda 3 bin ton elde ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ile ilgili açıklamasını önemsediklerini ve bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda çalışmaların başlatılması gerektiğini belirtti.

