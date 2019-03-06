Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı
1 saat önce
Dünyanın ilk kenevir ETF'si yılbaşından bu yana yüzde 50 getiri sağladı.
Dünyanın ilk kenevir ETF'si yılbaşından bu yana yüzde 50 getiri sağladı. Fon, ülkenin en çok getiri sağlayan ikinci fonu oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:30
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