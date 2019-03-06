Son Dakika Haberleri: Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı

Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı

1 saat önce

Dünyanın ilk kenevir ETF'si yılbaşından bu yana yüzde 50 getiri sağladı.

Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı, System.String[]
Dünyanın ilk kenevir ETF'si yılbaşından bu yana yüzde 50 getiri sağladı. Fon, ülkenin en çok getiri sağlayan ikinci fonu oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:30 

Kenevir, Ekonomi
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