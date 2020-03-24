Kenevir ipliğiyle dokunan kumaştan maske üretimi - Son Dakika
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Kenevir ipliğiyle dokunan kumaştan maske üretimi

10 dakika önce

RİZE'nin İyidere ilçesinde, kenevir ipliğinden elde edilen ve 'Rize bezi' denilen kumaştan maske üretimine başlandı.

Kenevir ipliğiyle dokunan kumaştan maske üretimi, System.String[]

RİZE'nin İyidere ilçesinde, kenevir ipliğinden elde edilen ve 'Rize bezi' denilen kumaştan maske üretimine başlandı. İlk etapta üretilen 5 bin maske, belediye tarafından ilçe halkına dağıtıldı.

İyidere'de kaymakamlık, belediye ve halk eğitim merkezi tarafından yürütülen 'İyidere Üretiyor Projesi' kapsamında, halkın koronavirüsten korunmasını sağlamak amacıyla maske üretimine başlandı. Kenevir ipliğinden elde edilen ve 'Rize bezi' adı verilen kumaştan dikilen maskeler, ilk etapta 5 bin adet olarak halka ücretsiz dağıtıldı.Belediye Başkanı Saffet Mete, 'İyidere Üretiyor Projesi' kapsamında, koronavirüs nedeniyle piyasada talebin arttığı maskenin üretimine geçtiklerini söyledi. Mete, "Kenevirden elde edilen ipliklerden dokunan 'Rize bezi'nden maske üretmeye başladık. Bezimizin antibakteriyel özelliği de var. Bu maskeler evlerdeki tezgahlarda üretiliyor. İlk etapta 5 bin adet maske ürettik. İlçemizde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacağız. Gelen talepleri de karşılamaya çalışacağız. Herkesin bir maskesi olacak. Ülke olarak el ele vererek bu vakadan kurtaracağız" dedi.

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Kenevir, İyidere, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:05 Kaynak: DHA

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