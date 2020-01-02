Kenevir lifinden çorap üretti, 6 ülkeye satıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kenevir lifinden çorap üretti, 6 ülkeye satıyor - Son Dakika

Kenevir lifinden çorap üretti, 6 ülkeye satıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine ilişkin açıklamalarının ardından kenevir lifinden çorap geliştiren tekstil firması, bu ürünün ihracatına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine ilişkin açıklamalarının ardından kenevir lifinden çorap geliştiren tekstil firması, bu ürünün ihracatına başladı.

Firma sahibi Burak Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenevir lifi kullanarak masaj özelliği olan, ayağı yazın serin, kışın sıcak tutan çorap geliştirdiklerini söyledi.

Bu işe başlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir üretimi hacminin artırılmasına yönelik açıklamalarının etkili olduğunu belirten Karadağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından 'kenevirle ne üretebiliriz?' diye araştırdık. Çalışmalarımız sonucunda, uzun yıllar Uzak Doğu'da kullanılan, ayak masajıyla tedavi etme yöntemi olan refleksoloji terapisini, kenevir lifine uyarlayarak bu çorabı ürettik." dedi.

"Çorabın altı vücudun haritası gibi"

Karadağ, kenevirin yapısı nedeniyle çorabın ayağı kışın sıcak, yazın serin tuttuğunu, altında, ayağın hangi noktasına masaj yapıldığında hangi rahatsızlığa iyi geldiğini gösteren noktalar bulunduğunu dile getirdi.

"Çorabın altı adeta vücut haritası gibi." ifadesini kullanan Karadağ, "Bu noktalar, hangi bölgeye masaj yapıldığında hangi rahatsızlığa faydası olacağını gösteriyor. Ürünün yanında masaj için kullanılan bir de kalem gönderiyoruz. Bu kalemle ayakta gösterilen bölgeye masaj yapılıyor." diye konuştu.

"Aldığımız tepkiler çok olumlu"

Karadağ, Gebze ve İstanbul'daki tesislerde çorabın üretimine başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ürünümüz tamamen yerli ve milli olarak üretildi, patentini de aldık. Şu anda 6 ülke ile ihracat anlaşması yaptık ve ihracata başladık. 3 ülke ile daha görüşmelerimiz sürüyor. İlk etapta bu 9 ülkeye kenevir çorabımızı ihraç edeceğiz. Çoraplar herkes tarafından kullanılabiliyor. Çorabımız Türkiye'de eczanelerde ve internet ortamında kısa süre önce satışa sunuldu. Çorabımızı, toptan veya perakende talebine göre kutu içinde 65-100 liradan satışa sunuyoruz. Aldığımız tepkiler çok olumlu. İhracata devam ediyoruz. Devlet teşvikiyle bu çorabı üretmekten ve ihracatını yapmaktan ülkemiz adına gurur duyduk."

Burak Karadağ, kenevir içerikli ürün çeşitlendirme ve Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kenevir lifinden çorap üretti, 6 ülkeye satıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:25 Kaynak: AA
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