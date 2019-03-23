Son Dakika Haberleri: Kenevir Olan Yere Sanayi de Geliyor"

Kenevir Olan Yere Sanayi de Geliyor"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, kenevir olan yere sanayinin de geldiğini belirterek, "KOSGEB desteklerinden faydalanarak herhangi bir vatandaşımız, ekim yapan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere küçük çaplı, kenevirin değerlendirildiği atölyeler kuracaklar.

Kenevir Olan Yere Sanayi de Geliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, kenevir olan yere sanayinin de geldiğini belirterek, "KOSGEB desteklerinden faydalanarak herhangi bir vatandaşımız, ekim yapan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere küçük çaplı, kenevirin değerlendirildiği atölyeler kuracaklar." dedi.

Canikli, Alucra ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Giresun'un kenevir ekim alanı ilan edileceğini vurgulayan Canikli, "Kenevir çok kıymetli bir bitki. Yılda üç, dört defa ürün alıyorsunuz, fiyatı da çok yüksek, pazarı da hazır. Kontrollü ekim yapılan bir ürün." diye konuştu.

Giresun'un şu anda kenevir ekim alanı olmadığını anımsatan Canikli, "Onlar sınırlı ama böyle bir imkan olduktan sonra Giresun'un da Alucra'nın da ekim alanına dahil edilmemesi mümkün değil. Onu da edeceğiz inşallah görüşmeleri de yaptık, yakında ilan edilir." açıklamasında bulundu.

Kenevirin ekonomik getirisinin yüksek olduğuna dikkati çeken Canikli, "Çok verimli, çok hızlı büyüyor ve çok para ediyor. Biz de bu noktaya geldiğimizde, hemşehrilerimiz kazancı görünce İstanbul'dan, başka yerden gelmeye başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Canikli, kenevirin kağıt, iplik ve kumaş yapımında kullanıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Uzmanlar, bu iklimde üretilen kenevirin, nemli alanlara göre çok sağlam ve kaliteli olduğunu söylediler. Araştırın, kenevir üretiminin yapıldığı yerde irili ufaklı küçük fabrikalar da gelişiyor. Kenevir olan yere sanayi de geliyor. KOSGEB desteklerinden faydalanarak herhangi bir vatandaşımız, ekim yapan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere küçük çaplı, kenevirin değerlendirildiği atölyeler kuracaklar."

Çamoluk ilçesinde de halka hitap eden Canikli, Türkiye'nin her yerinde, büyük şehirde yaşama seçeneği olmasına rağmen topraklarından ayrılmayan vatandaşlara, her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:08 Kaynak: AA

Politika
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