Son Dakika Haberleri: Kenevir Şehrimizin Ekonomisine Büyük Katkı Sağlayacak"

Kenevir Şehrimizin Ekonomisine Büyük Katkı Sağlayacak"

1 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tokat'ta tarımsal anlamda kenevir üretimiyle katma değer ve şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlanacağı kanaatindeyim." dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tokat'ta tarımsal anlamda kenevir üretimiyle katma değer ve şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlanacağı kanaatindeyim." dedi.

Eroğlu, bir süre sonra hizmete açılması planlanan Şehir Müzesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevirle ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Kenevir bitkisinin dünya ekonomisinde 4 milyar dolarlık pazara sahip olduğunu belirten Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız, kenevir üretiminin yapılacağının müjdesini vermişti. Hamdolsun, 19 ilde kenevir üretimiyle ilgili çalışma başlatıldı. Bu illerden biri de Tokat'ımız. Tokat'ta tarımsal anlamda kenevir üretimiyle katma değer ve şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlanacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Çocukluk döneminde Tokat'ta kenevir ekimi yapıldığını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Kenevirden yapılan üretim, şehirlere çok ciddi anlamda katkı sağlardı. Daha sonrasında kenevir farklı bir algıyla yasaklandı, kullanılmadı. Bir anda Türkiye'nin gündeminden kenevir kalktı ama baktığımız zaman, nerelere fayda sağlıyor, nerelerde kullanılıyor diye, saymakla bitmiyor. Kenevir, oksijen anlamında çok ciddi kazanım sağlayan bir ürün. 25 dönümlük ormanın ürettiği oksijeni bir dönümde ekilen kenevirden eş değer oranda üretebiliyorsunuz."

Eroğlu, kenevirin kağıt üretiminde de önemli yeri bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ağaç üç kez kağıda dönüşürken, kenevir sekiz kez dönüşüyor. Bu da son derece önemli. Tekstil sektöründe fanila, teri emme özelliğiyle çok kullanışlı ve sağlıklı bir ürün. Araçların tavanında kullanılan kenevir ürünü, çeliğin on katı sağlam hale gelebiliyor. Keneviri böylesine önemli kılan, adeta altın gibi bir ürün haline getiren özellikler aynı zamanda üretimini sağlayan bir başka faydasıyla da birleşince ne kadar değer katacağını ortaya koymakta. Az suya ihtiyaç duyan, fazla bakım gerektirmeyen kenevir ürünü inşallah hem Türkiye hem de Tokat'ta üretildiğinde inanıyorum ki birçok sektörde ülkemize ve şehrimize katkı sağlayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:19 Kaynak: AA

Tokat, Kenevir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızlı Erkekli Sokak Kavgası, Saniye Saniye Kaydedildi Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:26:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenevir Şehrimizin Ekonomisine Büyük Katkı Sağlayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]