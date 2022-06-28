Kenevir sularken yakalandı - Son Dakika
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Kenevir sularken yakalandı

28.06.2022 20:30
Kenevir sularken yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsı, yetiştirdiği kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalarken, 138 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsı, yetiştirdiği kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalarken, 138 kök kenevir ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhdavutlar Mahallesi Kemikli mevkiinde kimliği belirsiz bir şahsın kenevir dikimi yaptığı ve yetiştirdiği duyumu alması üzerine harekete geçti. Arazi, jandarma ekiplerince 10 günlük takibe alındı. Jandarma bugün saat: 15.30 sıralarında S.A. (52) isimli şahıs kenevir bitkileri sulamaya geldiği anda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Arazide yapılan incelemede boyları 50 ila 120 cm arası değişen 138 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olaya ilişkin Sarıgöl Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 370 gram kubar esrara el konuldu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Sarıgöl, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kenevir sularken yakalandı - Son Dakika

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