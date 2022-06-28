Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhdavutlar Mahallesi Kemikli mevkiinde kimliği belirsiz bir şahsın kenevir dikimi yaptığı ve yetiştirdiği duyumu alması üzerine harekete geçti. Arazi, jandarma ekiplerince 10 günlük takibe alındı. Jandarma bugün saat: 15.30 sıralarında S.A. (52) isimli şahıs kenevir bitkileri sulamaya geldiği anda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Sarıgöl, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kenevir sularken yakalandı - Son Dakika

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