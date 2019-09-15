Son Dakika Haberleri: Kenevir tarlasına drone ile polis baskını
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Kenevir tarlasına drone ile polis baskını

1 saat önce

Bursa'da metrelerce uzunluktaki 50 kök Hint kenevirin bulunduğu tarlaya polis ekipleri drone ile baskın düzenledi.

Kenevir tarlasına drone ile polis baskını, System.String[]

Bursa'da metrelerce uzunluktaki 50 kök Hint kenevirin bulunduğu tarlaya polis ekipleri drone ile baskın düzenledi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yapmış olduğu çalışmalar sonucu Hint keneviri ekili tarlayı drone ile tespit ederek baskın düzenledi. Yapılan baskında her birinin boyu 2,5 metre olan 50 kök kenevir ele geçirildi. Ekipler yaptıkları inceleme sonucunda 5 kenevirin hasat edildiğini belirledi. Tarlada bulunan 50 adet Hint kenevirini sökerek el koyan ekipler, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim ederek imha edilmesini sağladı. Ekipler, kenevirlerin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

(Hurşit Topal/İHA)

Kenevir, Bursa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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