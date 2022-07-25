İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadelede çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Baskil ilçesinde kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kenevir tarlasının yeri tespit edilerek şüphelinin tespiti ve yakalanması amacıyla operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince 50 kök kenevir imha edilirken yapılan arama sonucunda ruhsatsız av tüfeği ile 19 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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