Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı

25.07.2022 09:48
Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadelede çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Baskil ilçesinde kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kenevir tarlasının yeri tespit edilerek şüphelinin tespiti ve yakalanması amacıyla operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince 50 kök kenevir imha edilirken yapılan arama sonucunda ruhsatsız av tüfeği ile 19 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Rize'de ormanlık alanda 566 kök kenevir ele geçirildi Rize'de ormanlık alanda 566 kök kenevir ele geçirildi Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:28 Akaryakıt fiyatları düşüş eğiliminde! Motorine bu gece indirim yapılacağı tahmin ediliyor
09:25 Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı
09:21 Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı
09:18 Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:12 Hadise Açıkgöz soyadını değiştirdi! Sadece Instagram'a eklemedi
09:05 Borcu olanlar dikkat! MTV ve gelir vergisi taksit ödemelerinde son haftaya girildi
08:45 Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
08:31 Ekipler, oyun kutusuna vidalanmış çok sayıda uyuşturucuyu madde ele geçirdi
08:35 Ebru Gündeş'in annesinin ölüm nedeni belli oldu
08:25 Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 09:48:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement