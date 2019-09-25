Kenevir toplarken suçüstü yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kenevir toplarken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar neticesinde, Çeşmekolu köyü Çeşme mevkisinde, uyuşturucu imal etmek üzere kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.A'yı, kenevir bitkilerini toplarken suçüstü yakaladı.
Bölgede yapılan aramada, araziye gizlenmiş plastik bidon ve çuval içerisinde 3 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüphelinin evinde uyuşturucu arama köpeği "İmaj" ile yapılan aramada, 15 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan Y.A'nın, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.