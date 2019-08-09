Son Dakika Haberleri: Kenevir üretimi için 32 il daha müracaat etti, tarlalar yok sattı
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Kenevir üretimi için 32 il daha müracaat etti, tarlalar yok sattı

9 dakika önce

Türkiye'de 1 milyar dolarlık pazar oluşturması beklenen kenevir, hem üreticinin hem de sanayicinin gündemine oturunca, üretim için iller sıraya girdi, tarlalar da yok satmaya başladı.

Kenevir üretimi için 32 il daha müracaat etti, tarlalar yok sattı, System.String[]
Türkiye'de 1 milyar dolarlık pazar oluşturması beklenen kenevir, hem üreticinin hem de sanayicinin gündemine oturunca, üretim için iller sıraya girdi, tarlalar da yok satmaya başladı.
Türkiye, Kenevir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:18 
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