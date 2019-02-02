Son Dakika Haberleri: Kenevir Üretimi İçin Arsasını Bağışlayacak

Kenevir Üretimi İçin Arsasını Bağışlayacak

29 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, kenevir üretimi yapılması halinde arsasını bağışlayacağını belirtti.

Kenevir Üretimi İçin Arsasını Bağışlayacak, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, kenevir üretimi yapılması halinde arsasını bağışlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında Vezirköprü'nün kenevir üretiminin merkezi olacağını söylemesinin ardından Vezirköprülü üreticiler harekete geçti.

Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen, kenevir üretimi ve endüstrisini kuracak yatırımcıya 10 dönümlük arsasını hibe edeceğini söyledi.

Yıllarca mahallelerinde kenevir üretimi yapıldığını aktaran Sezgen, "Kenevir üretiminin mahallemizde geliştirilmesi, endüstrisinin kurulması için biz hazırız. Mahallemizin bu konuda ön plana çıkması, en önemlisi de Vezirköprü'müzün kazanması için kendime ait 10 dönümlük arsamı hibe etmeye hazırım. Yeter ki yatırımcı gelsin ve bir an önce çalışmalarına başlasın. Eskiden olduğu gibi yine kenevirin merkezi Vezirköprü'müz olsun, Narlısaray Mahallemiz olsun." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:34 Kaynak: AA

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