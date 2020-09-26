Son dakika! Kenevir üretimi için özel kabin - Son Dakika

Son dakika! Kenevir üretimi için özel kabin

Gelen son dakika haberine göre - Kenevir üretimi için özel kabin Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Jandarma İstihbarat ekipleri tarafından kenevir yetiştirmek için kurulan özel kabin ele geçirildi Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Seydikemer ilçesinde bir kenevir bitkisi yetiştirmek için özel...

- Kenevir üretimi için özel kabin

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Jandarma İstihbarat ekipleri tarafından kenevir yetiştirmek için kurulan özel kabin ele geçirildi

MUĞLA - Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Seydikemer ilçesinde bir kenevir bitkisi yetiştirmek için özel olarak kurulmuş kabin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma İstihbarat ekipleri, Seydikemer Arsa Mahallesi Yukarı Sokakta bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. İlgili savcılıktan alınan arama kararı sonrası Seydikemer İlçe Jandarma ekipleri ve 'Laydy' isimli narkotik köpek de destek verdiği operasyonda E.F.K. isimli şahsın evinin bahçesinde 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri evin içinde yaptığı aramada ise kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulmuş özel bir kabin buldu. Kabinin içinde 240 vat gücünde projektör lamba, ısı ve nem ölçer cihaz, kenevir bitkisinin köklerinin güçlendirilesi için kullanılan fan bulundu.

Evin eklentilerinde yapılan aramada ise 5 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar ve 25 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli E.F.K. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Son dakika! Kenevir üretimi için özel kabin
Son dakika! Kenevir üretimi için özel kabin
Son dakika! Kenevir üretimi için özel kabin
Son dakika! Kenevir üretimi için özel kabin

Seydikemer, Jandarma, Kenevir, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kenevir üretimi için özel kabin - Son Dakika

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