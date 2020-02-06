Kenevir üretimi izni için son gün 1 Nisan

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kenevir üretmek isteyen çiftçilerin 1 Nisan'a kadar kaymakamlık ya da il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.



Türkiye'de kenevir üretimi 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında yürütülüyor. Samsun halen ruhsatlı üretim yapılabilecek iller arasında olurken bitki, tohum veya elyaf (lif) amaçlı olarak kenevir yetiştirilebiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kenevir yetiştirmek için müracaatların başladığını belirterek, son günün 1 Nisan olduğunu ifade etti.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan İbrahim Sağlam, "Toplumsal asayiş ve halk sağlığı gerekçesiyle, kayıt dışı üretimine sadece bizde değil dünyanın pek çok yerinde kısıtlama getirilmiş olan kenevir bitkisinin üretiminde bildiğimiz gibi Samsun, bakanlığımızca ruhsatlı iller arasında ve hatta lokomotif konumundadır. Dolayısıyla bu ruhsat kapsamında, bitkinin üretimi için yasal başvuru ve üretim amacının beyanı gerekli görülmüştür. Bu husustaki müracaatlar 1 Nisan tarihine kadar en yakın kaymakamlık veya tarım ve orman ilçe müdürlüklerine yapılabilecek" dedi.



İzin almayan çiftçilerin ruhsatsız kenevir üretimi yapmış sayılacağının altını çizen Sağlam, şunları söyledi:



"Adı geçen yönetmelik hükümlerine göre tohum ve elyaf dışında kenevir üretimi söz konusu olmayıp, yasal izin almadan üretim yapılan kenevirler ruhsatsız üretim olarak değerlendirilecektir. 1 Nisan 2020 tarihi sonrasında kenevir üretimi için yapılan Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı ile kenevir üretim izin başvurusu kabul edilmeyecektir. Yönetmelik hükümlerine uygun şartları taşıyan parsel ve üreticilere üretim izini üretim yapılan parselin kayıtlı olduğu mülki amirlik (ilçede kaymakam, illerde ise Vali) tarafından verilmektedir. Bu bağlamda üreticilerimizin belirtilen mercilere istenen evraklarla birlikte şahsen başvurmalarını önemle hatırlatır, bol bereketli bir üretim sezonu dilerim."



Kenevir üretim izni için gereken belgeler



Kenevir üretimi ruhsatı için gerekli belgeler şunlar:



Nüfus kayıt örneği, üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir yönetmeliğin ek-1'de yer alan örneğe uygun başvuru formu( ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden temin edilebilir) çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine ve yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin ek-2'de yer alan örneğe uygun taahhütname (ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden temin edilebilir). - SAMSUN