Kenevir Üretimi Vezirköprü'de Şaha Kalkacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Uzun yıllardır unutulmuş, unutturulmuş, ötelenmiş, yok farz edilmiş çok önemli olan keneviri bugün Türkiye'de yeniden şaha kaldırmak için seçilmiş bölge Vezirköprü'dür.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Uzun yıllardır unutulmuş, unutturulmuş, ötelenmiş, yok farz edilmiş çok önemli olan keneviri bugün Türkiye'de yeniden şaha kaldırmak için seçilmiş bölge Vezirköprü'dür." dedi.



Karaaslan, partisinin Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile ilçedeki seçim çalışmasına katıldı.



Vatandaşlarla bir araya gelen Karaaslan, kenevir üretiminde önemli bir ilçe olan Vezirköprü'nün Samsun'un parlayan yıldızı olacağını belirtti.



Vezirköprü'deki kenevirin dünyada eşi ve benzerinin olmadığını anlatan Karaaslan, "Çünkü uzun yıllardır unutulmuş, unutturulmuş, ötelenmiş, yok farz edilmiş çok önemli olan keneviri bugün Türkiye'de yeniden şaha kaldırmak için seçilmiş bölge Vezirköprü'dür. Eskiden kenevir üretiminin nasıl olduğunu, burada nasıl yapıldığını ve bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu hammadde olarak kenevirin ve otomotiv ve ilaç sanayisinde, hem kağıt yapımında hem kozmetikte, yani her şeyde kullanılabilecek bir hammaddenin ilçemizde en iyi şartlarda yetişecek olması ve kurulacak endüstriyle birlikte bunun istihdam getirecek bir sanayiye dönüşmesi bizler için en büyük müjdedir diye düşünüyorum." diye konuştu.



Türkiye'yi kalkındıracak bu önemli yatırımların startını verdiklerini vurgulayan Karaaslan, kenevir üretiminin hem üreticiye hem de istihdama katkı sağlayacağını ifade etti.



"Bu iş Türkiye'nin bekası meselesidir"



Türkiye'nin gelişimini sağlarken diğer taraftan büyük bir mücadele içinde olduklarına işaret eden Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'bu işin bir Türkiye meselesi' olduğunu, 'bu işin bir beka meselesi' olduğunu söylediklerinde bize çıktılar ne dediler, 'Neden bu kadar abartıyorsunuz, bu sadece bir yerel seçim, bir belediye başkanı seçilecek, bu kadar Türkiye meselesi haline niye getiriyorsunuz?' diyenler oldu. Ama biz inandığımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik ve şu son bir hafta on gündür dünyada yaşananlar göstermektedir ki bu iş Türkiye'nin bekası meselesidir. Türkiye'nin burada zayıflaması birilerini memnun edeceği kadar bazı odakları da harekete geçirecektir. Dolayısıyla bizler bugün bir oy kullanırken, bir başkan adayımızı başkan yapmanın ötesinde bir anlam taşıyacak bizim oyumuz, sakın unutmayalım olur mu? 31 Mart'ta Türkiye'nin genelinde bir harita, bir tablo çıkacak ortaya. Biz nasıl heyecanla ve merakla bekliyorsak, birilerinin de ellerini ovuşturarak beklediklerini sakın unutmayın olur mu?"



"Mesele memleketse gerisi teferruat"



AK Parti ile MHP'nin memleket meselesinde birleştiğini belirten Karaaslan, "Mesele memleketse gerisi teferruat' dedik. Memleket ortaklığında, memleket sevdasında, millet aşkında birleştik. Karşı tarafın birleştiği tek bir unsur Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve 'bunlar gitsin de ne olursa olsun, gerisine sonra bakarız, aramızda bölüşürüz' ittifakı. Hiç birbirine benzemezlerin, bir araya gelmeyeceklerin ittifakı ve dolayısıyla bugün 'biz sırtımızı terör örgütlerine dayadık' diyen sözcüleri çıkıp, 'bizim sayemizde belediye başkanı olacaksınız sakın unutmayın' tehditlerine başladılar bile. Önce mikrofonları açık unuttular, sonra ağızlarından kaçırdılar, şimdi açık açık söylemeye başladılar." diye konuştu.



Milletin bunlara fırsat vermeyeceğini anlatan Karaaslan, şunları söyledi:



"Bizim milletimiz belediye meclis üyeliği vasıtasıyla belediyelere sokmak istedikleri o terör odaklarını asla oralara sokmasına izin vermez. Bizim milletimiz bunlardan çok çekti. Ülkemizin doğusunda, güneydoğusunda çok çektik biz bunlardan. Çukurlar kazdılar, şehirleri talan ettiler, camileri yaktılar bunlar. Şimdi de bu ekipler büyükşehirlerde başka başka hedeflerle 31 Mart'tan sonrasına dair hiçbir fikri olmayanlar birleşti. O yüzden mesele önemli. Mesele ne kimsenin kendini partilerin ötesinde ve üzerinde görerek iktidara taşıması meselesidir, mesele Türkiye'dir ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yaşaması muhtemel tehditlerle baş edebilme kabiliyetini, gücünü artırmasıdır mesele. Mesele budur, tarihin bize yüklediği sorumluluk için sahadayız."



Karaaslan, daha sonra ilçedeki otomobil ve traktör galerilerinin yer alacağı sitenin temel atma törenine katıldı.

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