Son Dakika Haberleri: Kenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak
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Kenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak

1 saat önce

Uşak Tarım ve Orman Müdürü Keleş, gelecek yıl 750 dekar alanda kenevir üretimi yapılacağını belirterek, "Buğday ve arpada dekar başına karlılık 300, 400 lira arasında.

Kenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak, System.String[]
Uşak Tarım ve Orman Müdürü Keleş, gelecek yıl 750 dekar alanda kenevir üretimi yapılacağını belirterek, "Buğday ve arpada dekar başına karlılık 300, 400 lira arasında. Liflik kenevir üretiminden dekar başı bin 500 liraya kadar gelir elde edilebilecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:13 
Uşak, Kenevir, Ekonomi
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