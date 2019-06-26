Kenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak
1 saat önce
Uşak Tarım ve Orman Müdürü Keleş, gelecek yıl 750 dekar alanda kenevir üretimi yapılacağını belirterek, "Buğday ve arpada dekar başına karlılık 300, 400 lira arasında.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:13
Tarım ve Orman Müdürü Keleş, gelecek yıl 750 dekar alanda kenevir üretimi yapılacağını belirterek, "Buğday ve arpada dekar başına karlılık 300, 400 lira arasında. Liflik kenevir üretiminden dekar başı bin 500 liraya kadar gelir elde edilebilecek" dedi.
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