İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak icra ettikleri operasyon neticesinde, 59 kök kenevir bitkisi ile 2 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 25 yaşındaki E.Y. adlı şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kenevir ve sentetik uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı - Son Dakika

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