Kenevir yağından şampuan, krem ve sabun üretildi - Son Dakika

Kenevir yağından dermokozmetik ürünler üreten genç girişimci Emre Öneren, kenevir yağından geliştirdikleri dermokozmetik ürünlerin saç, el, ayak ve akne sorunlarına iyi geldiğini söyledi.

2019 yılında yurt dışına giderek kenevir yağı üzerine araştırma yaptığını söyleyen Kenevircim'in kurucusu Emre Öneren, ürünlerin nasıl üretildiği ve en çok hangi ürünlere talep olduğuna yönelik bilgi toplandığını dile getirdi.

Hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Öneren, kenevir yağından geliştirdikleri dermokozmetik ürünlerin saç, el, ayak ve akne sorunlarına iyi geldiğini ifade etti.

Dermokozmetik ürünlerin gelişimi üzerine bir Ar-Ge ekibi oluşturduklarını aktaran Öneren, yeni ürün geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kenevirden faydalı ürünler üretildiğini de göstermek istediğini belirten Öneren, logoyu ve marka ismini seçerken buna dikkat ettiklerini anlattı.

"KENEVİR YAĞININ BİRÇOK FAYDASI VAR"

Kenevir yağının cilde zararı olmadığını dile getiren Öneren, "Aksine birçok faydası var. İçerisinde omega-3, omega-6 yağ asitleri bulunuyor. Vitamin ve mineraller var. Böylece somon balığından bile daha besleyici içeriğe sahip" dedi.

Türkiye'de kenevire yönelik olumsuz algıyı kırmak ve kaliteli ürünler yapmak istediğini söyleyen Öneren, "Kenevirli yağlı şampuan saç dökülmesine ve kepeğe karşı etkilidir. Saç derisindeki problemlere iyi geliyor. El ve ayak için farklı krem geliştirdik. El kremi, çatlaklara, kuruluğa karşı etkili ve yoğun nemlendirici özelliğe sahip. Ayak kremi ise topuk çatlaklarına iyi geliyor" diye konuştu.

Yüz kremi ve masaj yağı da üretmeyi planladıklarını anlatan Emre Öneren, "Sabunu da özel olarak geliştirdik. Akneye karşı etkilidir, yüzü arındırıp nefes almasını sağlıyor. Ürünlere online olarak ulaşılabilir. Ürünleri kullanan insanlardan olumlu geri dönüşler aldık. Herhangi bir problem olduğunda bizzat ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

İHRACAT ATAĞI

Kenevir yağından üretilen ürünleri ihraç etmek için birkaç ülkeye numuneler gönderdiklerini anlatan Öneren, "Bu ülkeler arasında İngiltere ve ABD de var. Yurt dışında bu ürünler daha da popüler. O yüzden ihracata yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"DENETİMLER YAPILDI"

Hammaddemiz kenevir yağını kendimiz üretiyoruz, bazı testlere tabi tutuyoruz ve seyreltilmemiş bir şekilde ürünlere ekliyoruz. Yağ tüketilebilir, etkili olduğu için gıdada kullanılan yağdan bu ürünleri üretiyoruz. Sağlık Bakanlığı firmamıza gelip denetimleri yaptı. Tüm ürünler bakanlığa bildirildi ondan sonra piyasaya sürüldü.

KENEVİR YAĞININ FAYDALARI

İnsanların kenevirdeki negatif algısını kırmak için daha çok ürün üretmeliyiz. Ürünlerimizi kullanan insanlar 'kenevirden gerçekten böyle ürünler yapılıyor mu?' diye dönüşler alıyoruz. Kenevirin bu kadar faydalı olduğunu fark eden insan az. Kenevir yağının saçtan tırnağa kadar faydası var. Ciltte egzama, sedef, dermatit gibi sorunlara karşı etkilidir. Günde bir tatlı kaşığı kenevir yağı içilebilir veya salatalara katabilirler, püf noktası sıcağa temas ettirmemek gerekiyor.