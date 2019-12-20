Kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da evinde özel düzenek kurarak genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutukladı.

Antalya'da evinde özel düzenek kurarak genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutukladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, yetiştirmek için özel düzenek hazırlanan ve saksılarda ekili 42 kök genetiği değiştirilmiş keneviri, kurutulmuş 280 esrar ile kenevir yetiştirmede kullanılan özel ısıtma, havalandırma ve ışıklandırma gibi düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliğince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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