Kenevir yetiştiren şahıslara gözaltı - Son Dakika
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Kenevir yetiştiren şahıslara gözaltı

21.07.2022 15:33
Kenevir yetiştiren şahıslara gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde yasadışı kenevir ekimi yapan şahısların tespitine yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda; Develi İlçesi Bakırdağ Mahallesinde H.İ.Y. ve F.D.'nin kamu arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri tespit edildi. 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kenevir yetiştiren şahıslara gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenevir yetiştiren şahıslara gözaltı - Son Dakika
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