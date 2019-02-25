Son Dakika Haberleri: Kenevir Yetiştiriciliği Meclise Taşındı

Kenevir Yetiştiriciliği Meclise Taşındı

1 saat önce

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkcı, Aydıntepe ve bölgesi için kenevir yetiştirilmesi konusundaki görüşlerini TBMM'ne taşıdı.

Kenevir Yetiştiriciliği Meclise Taşındı, System.String[]
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkcı, Aydıntepe ve bölgesi için kenevir yetiştirilmesi konusundaki görüşlerini TBMM'ne taşıdı.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkcı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Bayburt-Aydıntepe programları sırasında, gönüldaşlarımızın talepleri olan Bayburt'un kenevir yetiştiriciliğine izin verilen iller kapsamına alınması taleplerini TBMM gündemine taşıdı. Vekilimize Aydıntepe ve bölge halkımız adına teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

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