Son Dakika Haberleri: "Kenevir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" çalışmaları
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"Kenevir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" çalışmaları

22 dakika önce

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürdürülen "Kenevir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında toprak analizleri yapılan 59 çiftçiye 12 ton gübre dağıtıldı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürdürülen "Kenevir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında toprak analizleri yapılan 59 çiftçiye 12 ton gübre dağıtıldı.
Vezirköprü Narlısaray Mahallesi ve çevre köylerde üretim yapan 59 çiftçiye yaklaşık 450 dekar alandaki kenevir üretimi için destek sağlanıyor.
İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nail Kırmacı, ilçede ekim alanlarını gezerek zirai ve teknik incelemelerde bulundu.
Kırmacı, eski tarihlerden itibaren kendir olarak isimlendirilen ve bu yıl üretimi yapılmaya başlanılan kenevirin tarımını yaygınlaştırmak, üreticinin ihtiyacı olan konularda destek sağlamak amacıyla "Kenevir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.
Üreticilerin sorunlarını dinlediğini belirten Kırmacı, "Hedefimiz üretimi sanayi ile gerçekleştirmek. Üreticinin işi üretmek, sanayicinin ise işlemek. Tarla sizin, fabrika iş insanının olsun. 'Ürettim, nereye satacağım' derdimiz olmasın. Kenevirin ve kenevirde istenilen endüstriyel özelliklere sahip yerel tohumun üretim merkezi olan ilçe ve mahallemizde yaklaşık 240 torba gübre dağıtıldı. Amacımız üreticiye her alanda destek olmak. " değerlendirmelerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:51 Kaynak: AA
Vezirköprü, Samsun, Kenevir, Güncel
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