Kenevir yetiştirilen eve polis operasyonu - Son Dakika

Kenevir yetiştirilen eve polis operasyonu

15.12.2020 14:43
Kenevir yetiştirilen eve polis operasyonu, System.String[]

Antalya'da, evinde kenevir maddesi yetiştirip ticaretini yaptığı tespit edilen A.R.S., gözaltına alındı.

Kenevir yetiştirilen eve polis operasyonu

*- Antalya'da, evinde kenevir maddesi yetiştirip ticaretini yaptığı tespit edilen A.R.S., gözaltına alındı. *- Evde yapılan aramada 10 kök kenevir bitkisi, daralı 400 gram skunk esrar maddesi ve 735 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzeloba Mahallesi'nde kenevir maddesi yetiştirildiği belirtilen eve operasyon düzenledi. Evde hassas burunlu köpekle yapılan aramalarda, daralı 400 gram skunk esrar maddesi ve 735 gram bonzai maddesi ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, A.R.S. adlı şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan A.R.S, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.


Kenevir yetiştirilen eve polis operasyonu
Kenevir yetiştirilen eve polis operasyonu
Kenevir yetiştirilen eve polis operasyonu
Kenevir yetiştirilen eve polis operasyonu

Uyuşturucu Ticareti, Kenevir, Esrar, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kenevir yetiştirilen eve polis operasyonu - Son Dakika


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