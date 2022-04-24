Kenevir yetiştirmek için evine düzenek kuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da evinde kenevir yetiştirmek için düzenek kuran şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bektaş Mahallesinde T.O.A'nın kenevir ekimi yapmak için evinde yeşil oda olarak tabir edilen düzenekli oda kurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre şahsı takibe alan jandarma ekipleri, T.O.A'nın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda evde yapılan aramalarda 6 kök kenevir, 800 gram esrar, led bitki lambası, vantilatör, termometre, 10 adet alüminyum folyo, 14,5 kilogram karbonmonoksit tüpü ve hortumu ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANTALYA