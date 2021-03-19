Kenevirde "Vezir ve Narlı" adlı iki yeni tohum çeşidi tescillendi - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen kenevir ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen "Narlı" ve "Vezir" adlı iki yeni tohum çeşidi tescillendi.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Müdürlüğüne yaptığı "Narlı" ve "Vezir" isimli iki yeni kenevir çeşidinin tohumluk tescil başvurusu olumlu sonuçlandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AA muhabirine, yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda iki kenevir tohumu çeşidinin tescil edilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Üniversitede kenevir alanında çok farklı çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Ünal, "Önümüzdeki dönemde 'Gelecekte kenevir' adı altında dünyada ve Türkiye'de kenevirin konumunu paylaşacağımız sempozyum yapacağız. Narlı ve Vezir türleri dışında yeni türlerin tescili ve yeni türlerin ıslahına devam edeceğiz. Üniversitemiz bu konuda üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç da Türkiye'de uzun yıllardır kenevir tarımı yapılmasına rağmen Türkiye'ye özgü kenevir çeşidi bulunmadığına işaret etti.

Kenevir Islah Projesi kapsamında 2013 yılında OMÜ ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak çalışma başlattıklarını anlatan Aytaç, "TÜBİTAK'ın da desteklediği projemizin ilk meyvesini 2019 yılında, 2 öne çıkan tohumluğun çeşit tescili için gönderdik. Burada 2 yıl yürütülen çalışma sonucunda 'Vezir ve Narlı' adlı kenevir tohumluk çeşidimiz tescil edilmiş oldu. Bu standart üretim modelinin birinci adımıdır. Türkiye'de sertifikalı kenevir üretiminde daha standart, sanayi ve diğer sektörlere uygun ham madde çıkacaktır." diye konuştu.

Tohumluk çeşitleri hakkında bilgi veren Aytaç, şunları kaydetti:

"Narlı ve Vezir tohumluk çeşitleri arasında farklılıklar var. Vezir adını verdiğimiz tohumluk, tekstil üretimine daha uygun. İnce saplı, yüksek boyutlu, teknik sap uzunluğu bir hayli iyi durumda ve lif kalitesi de gayet iyi. Narlı çeşidinin ise hem lif hem tohum verimi yüksek. Her iki çeşit de tohum içeriği, özellikle yağ içeriği bakımından çok iyi durumda. Özellikle yüzde 30-35 civarında yağ oranı bulunmaktadır. Vezir adını verdiğimiz çeşidin kullanımına izin verilmesi durumunda SPD etken maddesi Narlı'dan daha yüksektir. Yani bu, şu anlama geliyor. Gerek ilaç etken maddesi gerekse gıda takviyesi anlamında SPD kullanılacaksa, Vezir daha üstün karaktere sahiptir."