Kenevirden x-Ray cihazı
54 dakika önce
İki Türk girişimcinin kurduğu TechnoArge tarafından, havalimanlarında valiz kontrolü yapılan x-Ray cihazlarının çevreye yaydığı radyasyonu sıfıra düşüren x-Ray cihazları üretiliyor.
İki Türk girişimcinin kurduğu TechnoArge tarafından, havalimanlarında valiz kontrolü yapılan x-Ray cihazlarının çevreye yaydığı radyasyonu sıfıra düşüren x-Ray cihazları üretiliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:49
Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor
Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor
Benzine Bu Gece Yarısından İtibaren 15-17 Kuruş Arasında İndirim Bekleniyor
Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu