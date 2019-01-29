Son Dakika Haberleri: Kenevirden x-Ray cihazı

Kenevirden x-Ray cihazı

54 dakika önce

İki Türk girişimcinin kurduğu TechnoArge tarafından, havalimanlarında valiz kontrolü yapılan x-Ray cihazlarının çevreye yaydığı radyasyonu sıfıra düşüren x-Ray cihazları üretiliyor.

Kenevirden x-Ray cihazı, System.String[]
İki Türk girişimcinin kurduğu TechnoArge tarafından, havalimanlarında valiz kontrolü yapılan x-Ray cihazlarının çevreye yaydığı radyasyonu sıfıra düşüren x-Ray cihazları üretiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:49 

Ekonomi
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