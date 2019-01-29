Kenevirden x-Ray cihazı

İki Türk girişimcinin kurduğu TechnoArge tarafından, havalimanlarında valiz kontrolü yapılan x-Ray cihazlarının çevreye yaydığı radyasyonu sıfıra düşüren x-Ray cihazları üretiliyor.

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