Kenevirler tarladan tek tek söküldü - Son Dakika

Kenevirler tarladan tek tek söküldü

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 30 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar ve 1 adet kuru sıkı yakalandı, olayda 2 kişi gözaltında alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 30 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar ve 1 adet kuru sıkı yakalandı, olayda 2 kişi gözaltında alındı. Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Düzce Merkez kirazlı köyü ile Akçakoca ilçesi Balatlı köyünde yasa dışı yollarla kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Kirazlı köyünde A.V.'ye ait mısır tarlasının ortasına dikili vaziyette 1-1,5 metre boyunda 16 kök kenevir bitkisine el konuldu. Şüpheli A.V. ifadesinin alınmasına ardından serbest bırakıldı. Akçakoca ilçesi Balatlı köyünde H. A. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine sabah erken saatlerde yapılan aramada 14 kök Hint keneviri, 500 gram kubar esrar ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli H.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken yakalananlar imha edildi. - DÜZCE

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