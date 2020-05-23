Kenevirleri sulamaya giderken, suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kenevirleri sulamaya giderken, suçüstü yakalandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarma ekipleri, uyuşturucu yetiştirdiğinden şüphelendiği ve elinde su dolu bidonla takibe aldığı 35 yaşındaki S.Y.'yi dişi Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakaladı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarma ekipleri, uyuşturucu yetiştirdiğinden şüphelendiği ve elinde su dolu bidonla takibe aldığı 35 yaşındaki S.Y.'yi dişi Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gürlek Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirdiğinden şüphelendiği S.Y.'yi takibe aldı. S.Y.'nin bir araziye elinde su dolu bidonla girdiğini gören Honaz Jandarma Karakolu ekipleri ve JASAT ekibi, bölgeye operasyon düzenledi. S.Y. elinde su dolu bidonla arazideki dişi Hint kenevirlerini sularken, suçüstü yakalandı. 100 kök dişi Hint keneviri jandarma ekiplerince sökülüp imha edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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