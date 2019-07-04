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Kenevirleri sularken suçüstü yakalandı

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süredir takip edilen şahıs, dere yatağında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı.

Kenevirleri sularken suçüstü yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süredir takip edilen şahıs, dere yatağında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımına savaş açan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Alınan bilgilere göre, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kula'ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi civarında bulunan bir dere yatağı kenarında kenevir ekilmiş olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, kenevir yetiştiricisi olduğunu tespit ettiği bir şahsı takibe aldı. Bir süre şahsı takip ederek bugün akşam saatlerinde Yurtbaşı Mahallesi civarında bulunan dere yatağı kenarına pusu kuran Jandarma ekipleri, Hint keneviri yetiştiren E.T(36) isimli şahsı kenevirleri sularken suçüstü yakaladı. Suçüstü yakalanan şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek gözaltına alındı. E.T. isimli şahsın, yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Uzun bir süre takip ederek E.T. isimli şahsı suçüstü yakalayan Jandarma ekipleri, şahısla birlikte 60 kök dişi Hint keneviri, 35 gram dişi Hint kenevir tohumu, kenevirleri sulamada kullanılan 1 adet dalgıç pompa, 1 adet araç aküsü, 15 metre hortum, 2 kilogram amonyum sülfat gübresi ve 1 adet çapa ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın detaylı olarak devam ettiği bildirildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
Jandarma, Manisa, Kula, 3. Sayfa
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