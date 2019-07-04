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Kenevirleri sularken yakalandı

38 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde E.T. (36), dere yatağında yetiştirdiği kenevirleri sularken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kenevirleri sularken yakalandı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde E.T. (36), dere yatağında yetiştirdiği kenevirleri sularken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışmada, ilçeye bağlı Yurtbaşı Mahallesi civarında bulunan dere yatağı kenarında kenevir ekildiği bilgisini aldı. Bugün akşam saatlerinde bölgeye baskın yapan jandarma,  E.T.'yi kenevirleri sularken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan E.T., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında 60 kök dişi hint keneviri, 35 gram dişi hint kenevir tohumu, kenevirleri sulamada kullanılan 1 dalgıç pompası, 1 araç aküsü, 15 metre hortum, 2 kilogram amonyum sülfat gübresi ve 1 çapa ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
Jandarma, Kenevir, Manisa, Kula, Güncel
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