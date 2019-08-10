Son Dakika Haberleri: Kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı
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Kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı

18 dakika önce

Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı, System.String[]
Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayancık ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Şahıs ormanlık alan içinde açmış olduğu tarlada kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma tarafından ele geçirilen kenevir bitkilerine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
Jandarma, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:41 Kaynak: İHA
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