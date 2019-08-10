Kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı
18 dakika önce
Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:41 Kaynak: İHA
'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Ayancık
ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Şahıs ormanlık alan içinde açmış olduğu tarlada kenevirlerin bakımını yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma tarafından ele geçirilen kenevir bitkilerine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
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