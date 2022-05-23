KENEYİ KENDİ ÇIKARDI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

KENEYİ KENDİ ÇIKARDI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ

23.05.2022 15:29

BATMAN'ın Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan ve bir süre sonra rahatsızlanarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Batman'a ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Bülbül (60), hayatını kaybetti.

BATMAN'ın Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan ve bir süre sonra rahatsızlanarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Batman'a ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Bülbül (60), hayatını kaybetti.

Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde yaşayan Ahmet Bülbül, bir süre önce vücuduna yapışan keneyi, kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Bülbül, KKKA hastalığı şüphesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Bülbül, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülbül, 4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi yakınları tarafından alınarak, Ünsaldı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KENEYİ KENDİ ÇIKARDI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ
KENEYİ KENDİ ÇIKARDI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ
KENEYİ KENDİ ÇIKARDI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ
KENEYİ KENDİ ÇIKARDI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ

YORUMLAR
500
Kolonya şakası az daha faciaya neden oluyordu Kolonya şakası az daha faciaya neden oluyordu Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı Ölümcül kene, doğru yöntemle bir an önce çıkartılmalı Ölümcül kene, doğru yöntemle bir an önce çıkartılmalı
Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Ahmet Bülbül, Batman, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KENEYİ KENDİ ÇIKARDI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
15:09 Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis
15:03 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek?
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:43 Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek?
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elde eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:36:19. #1.12#
SON DAKİKA: KENEYİ KENDİ ÇIKARDI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement