"Kenger sakızı" geçim kaynağı oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharda doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen kenger bitkisinin kökündeki sıvıdan binbir zahmetle yapılan sakız, yöredeki kadınların geçim kaynağı oldu.

Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Ovacık'ta, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kenger bitkisi, hem yemeklerde kullanılıyor hem de sonbaharda kökündeki sıvıdan yapılan sakızla kadınlara ekonomik kazanç sağlıyor.

Yörede güne erken başlayan kadınlar, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Aksu Deresi ve Kodi köyü çevresindeki taşlık araziye giderek, buralardaki kenger bitkisinden sakız üretimi yapmak için saatlerce güneş altında çalışıyor.

Çapa yardımıyla kurumuş kengerin çevresini ve kökünü kazıyan kadınlar, daha sonra bıçakla bitkinin kökünü çapraz şekilde keserek sakız olacak sıvının akışını sağlıyor.

Bir gün boyunca toprağa akmaya devam eden sıvı, sakız olduktan sonra kadınlar tarafından toplanarak eve götürülüyor. Soğuk su altında taşla dövülüp sıcak suda bekletilen sakızlar, ardından toprak ve otlardan temizlenip satışa sunuluyor.

Kadınların binbir zahmet vererek yaptığı sakızlar, tane olarak ya da kilosu 500 liradan tüketiciye satılıyor.

Sakız üreticilerinden Geyik Batar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayında kenger sakızı yapımına başladıklarını söyledi.

Kenger bitkisinin çevresini çapayla açtıklarını belirten Geyik, şunları kaydetti:

"Kengerin kökünü keserek sakız olacak sıvının akmasını sağlıyoruz. Kökteki sıvı toprağın üzerine yavaş yavaş akarak katılaşıyor, sakız oluyor. Bizler de gidip o sakızları ertesi gün toplayıp eve getiriyoruz. Eve getirdikten sonra sakızları çeşmede soğuk suyun altında taşla dövüyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra bu defa sakızları sıcak suya koyuyoruz ve toprak ile otlardan temizliyoruz. En son aşamada ise sakızları yuvarlak yapıp satışa sunuyoruz."