Kenin ve Svitolina, Fransa Açık'ta 3. tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ve 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 3. tura çıktı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ve 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 3. tura çıktı. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansındaki maçlar tamamlandı. Tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, dünya 164 numarası Hailey Baptiste ile karşılaşan 2020 finalisti Kenin, 7-5 ve 6-3'lük setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı. Kadınların 5 numaralı seribaşı Svitolina, dünya 75'incisi Ann Li'yi 2-0 (6-0, 6-4) yenerek yoluna devam etti. Klasmanın 59. basamağındaki 2018 finalisti Sloane Stephens da 9 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı 2-0'lık (7-5, 6-1) skorla eleyerek adını 3. tura yazdırdı. Berrettini ve Schwartzman tur atladı Erkeklerde 9 numaralı seribaşı Matteo Berrettini, Federico Coria'yı 3-0, 10 numaralı seribaşı Diego Schwartzman da Aljaz Bedene'yi aynı skorla geçerek 3. tur bileti aldı. Geçen yıl Roland Garros'da çeyrek final oynayarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Jannik Sinner (18 numaralı seribaşı), Gianluca Mager ile oynadığı 2. tur karşılaşmasını, 6-1, 7-5, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 kazandı. Dünya sıralamasının 105. basamağındaki Mikael Ymer ise 14 numaralı seribaşı Gael Monfils'i 3-1 (6-0, 2-6, 6-4, 6-3) mağlup ederek beklenmedik bir sonuca imza attı.

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