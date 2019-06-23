Son Dakika Haberleri: Kenitra'nın Fas'taki üretimi başladı
Son Dakika Güncel Haber

Kenitra'nın Fas'taki üretimi başladı

17 dakika önce

Groupe PSA'nın Kenitra tesisinin Fas'taki üretimi başladı.

Kenitra'nın Fas'taki üretimi başladı, System.String[]
Groupe PSA'nın Kenitra tesisinin Fas'taki üretimi başladı.
Groupe PSA açıklamasına göre, grubun Fas'taki ekosisteminin tamamlayıcısı olan bu projenin uygulaması, Groupe PSA ve Fas Krallığı arasında Haziran 2015'te imzalanan bir anlaşma ile duyuruldu.
2020 ortasından itibaren 80 ülkeye hizmet verecek olan, yıllık 200 bin adet otomobil üretim kapasitesine sahip tesis, Groupe PSA'nın en yüksek standartlarını karşılıyor.
Son nesil CMP platformuna sahip yeni Peugeot 208, bu tesiste üretime giren ilk otomobil oldu.
"Fas'ın otomotiv endüstrisinde benzersiz bir ortaklık kuruyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Orta Doğu ve Afrika Başkanı ve Groupe PSA Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Christophe Quemard, "Orta Doğu ve Afrika bölgesinin kalbinde Fas, grubumuz ve dört markası Peugeot, Citroen, DS ve Opel için tarihi ve stratejik bir pazar. Tüm ortaklarımızın yardımı ve Fas makamlarının desteği sayesinde Fas'ın otomotiv endüstrisinde benzersiz bir ortaklık kuruyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Verilen bilgiye göre, Groupe PSA, Afrika'daki değer zincirinin tamamını kapsayan tek otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. Bu ekosistem, 62 yerel tedarikçiden oluşan bir ağa ve ihtiyaçları karşılamak için kurulan 27 yeni tedarikçiye sahip.
Kenitra tesisi, grubun mükemmellik ve bilgi birikiminin bir illüstrasyonu. Üretim, Slovakya'daki Trnava tesisi ile ortaklaşa üretilen yeni Peugeot 208 ile başlayacak.
Kenitra tesisinin performansı, bireysel ve kurumsal müşterilerin kalite ve fiyat yönündeki beklentilerini karşılayan modellerin üretimini sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Afrika, Peugeot, Fas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nevşehir'de turist otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı Diagne, Galatasaray'ın yeni sezon kampında yok! İşte bonservis bedeli Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü! Hasan Şaş, Afrika Kupası'nı Mısır'da takip ediyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:24:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenitra'nın Fas'taki üretimi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]