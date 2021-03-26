Kent A.Ş. tesislerinde "Korona Hakemi" sahada - Son Dakika

Kent A.Ş. tesislerinde "Korona Hakemi" sahada

26.03.2021 14:59
Kent A.Ş. tesislerinde

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'ye bağlı; Tersane Kafe, Denizkent Kafe, Gondol Kafe, Park Kafe, Dino Kafe, Taypark Kafe pandemi kurallarına göre yeniden açıldı. Kafelerde, müşterileri hem güldürmek hem de farkındalık yaratmak adına bir uygulama başladı

Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı, hakem kılığına girerek, kafede maske ve mesafe kurallarına uymayan müşterilere sarı kart göstererek, uyardı. Osman Cavcı, hakem kılığında haftanın 3 günü Kent A.Ş. kafelerini gezerek, bu etkinliğe devam edecek.

Kent A.Ş.; koronavirüs salgını tehlikesinin devam ettiği bu dönemde misafirlerini hem güldürmek, hem de farkındalık yaratmak adına kafelerde 'Korona hakemi' uygulamasını başlattı. Hakem kılığına giren Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı, Tersane Kafe'de maske ve mesafe kurallarına uymayan müşterilere düdük çalıp sarı kart göstererek, onları uyardı. Cavcı, cebinden çıkardığı mezura ile, müşteriler arasındaki mesafeyi ölçerek, dikkatli olmalarını söyledi. Bazı müşteriler uyarılar için teşekkür ederken bazıları ise gülerek tepki verdi. Cavcı, Korona Hakemi olarak haftanın 3 günü Kent A.Ş. kafelerini gezerek, müşterileri uyarmaya devam edecek.

"ŞAKA YOLLU ANLATMAK ETKİLİ BİR FİKİR"

Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı: "İnsanların kurallara uymasına dikkat çekmek için başarılı bir uygulama. Çoğu zaman kuralları unutuyoruz. 1 buçuk metre aslında çok uzak mesafe. İnsanlar 1 buçuk metreyi 70-80 cm sanıyor. Bunu şaka yollu anlatmak çok etkili olabilecek bir fikir. Şaşıranlar oluyor, sarı kart gösterdiğimde gülüyorlar genelde. Restoranda hakem olmadığını bildikleri için komik geliyor. Sanıyorum sempati içinde bu uygulama devam edecek" şeklinde konuştu.

Koronavirüs, Yeşilçam, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kent A.Ş. tesislerinde 'Korona Hakemi' sahada - Son Dakika Magazin


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