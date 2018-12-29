Türkiye
'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları "Kent&Başkan 2018 Ödül Töreni"ne katılmak için Bilecik
'e geldi.
Bilecik Belediyesinin davetlisi olarak 40 ayrı şehirden gelen belediye başkanları, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Şeyh Edebali
Türbesi'ni ziyaret etti, Bilecik Yaşayan Kent Müzesi'ni gezdi.
Davetlilere burada köy kadınları tarafından pişirilen yöresel tarhana çorbası ile mantı ikram edildi.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda, Kent&Başkan Dergisi tarafından tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre dereceye giren belediye başkanları ödüllerini alacak.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hemen hemen her ilinden belediye başkanları ile meclis üyelerini ağırladıklarını söyledi.
Müzede gelenek ve göreneklerin devamı noktasında her ay yeni etkinlikler düzenlediklerini anlatan Can, "Şu anda 36'ncısını yaptığımız projemiz için buradayız. Bugün de tarhana ve mantı ikramımız olacak. Bilecik'imizin geleneklerini, kültürünü tanıtmak amacındayız. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız ve uğurlayacağız." diye konuştu. Yozgat
'ın Uzunlu
ilçesi belediye başkanı Turan Koç da "Kültürümüzün, toprağımızın, ecdadımızın bereketli diyarına geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Bilecik'i gelişmiş gördüm. Modern bir kent haline gelmiş." dedi.
Bin 200 kilometre yoldan geldiklerini belirten Bitlis
'in Tatvan
ilçesi belediye başkanı Fettah Aksoy
ise ecdadın bütün eserlerini görmekten son derece mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aksoy, "Anadolu'ya giriş kapısı Ahlat
'tan olmuş. Sonra ecdadımız burayı yurt edinmiş. Çok bahtiyar oldum, hakikaten belediyemiz çok güzel sahiplenmiş bu eserleri." ifadelerini kullandı.
Aralarında Denizli
, Hatay
, Kütahya
, Adıyaman
, Zonguldak
, Çankırı
, Amasya
, Karaman
, Samsun
, Antalya
gibi illerin bulunduğu 40 şehrin belediye başkanları, bu akşam düzenlenecek programda ödüllerini alacak.