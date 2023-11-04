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Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı - Son Dakika

Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı

Son Güncelleme: 04.11.2023 17:09

Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre en başarılı belediye başkanlarına ödül verildi. Gecede Haberler.com'da etik ve ilkeli yayınları nedeniyle ödüle layık görüldü. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Yeni Medya Yönetim Kurulu Başkanı ödülü birlikte aldı.

Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları, protokol, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı Kent & Başkan Ödülleri 2023 dopdolu programıyla büyük yankı uyandırdı. Ulusal Kanal Haber Sunucusu Yeşim Eryılmaz'ın sunuculuğunu üstlendiği tören, TV kanalları ve sosyal medyada canlı yayınlandı. Gecede tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre en başarılı belediye başkanlarına ödül verildi. Haberler.com'da organizasyonda etik ve ilkeli haber anlayışı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı

YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ SEÇKİN İSİMLER KAYSERİ'DE BULUŞTU

Kent&Başkan Dergisi; tüm Türkiye'yi kapsayan online anket kapsamında ödül almaya hak kazanan belediye başkanları ile Türk Belediyeciliğinin ve yerel yönetimlerin gelişimi, güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve seçkin ismini Kayseri'de buluşturdu.

Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı

DEPREMİN KAHRAMANLARI UNUTULMADI

Ödül Töreni Programında deprem bölgesinde hayatın yeniden normale döndürülmesi için verilen mücadeleye ve ortaya konan birlik ve beraberliğe de vurgu yapıldı. Deprem bölgesinde Koordinatör Vali olarak görev yapan ve yaraların sarılması için insan üstü bir çaba gösteren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12 yakınını kaybetmesine rağmen büyük bir özveri ile mücadele eden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başta olmak üzere deprem bölgesindeki yaraların sarılması için seferber olan belediye başkanlarını, kaymakamları ve bu süreçte deprem bölgesindeki insanımızın sesinin daha çok duyulmasını sağlayan basın mensuplarını temsilen teşekkür plaketleri takdim edildi.

Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı

HABERLER.COM'A ETİK VE İLKELİ YAYINLARI NEDENİYLE ÖDÜL

Gecede Haberler.com da etik ve ilkeli yayınları nedeniyle ödüle layık görüldü. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Yeni Medya Yönetim Kurulu Başkanı ödülü birlikte aldı.

Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı

"ÖDÜL KAZANAN BAŞKANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Programda konuşan Kent&Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel, sözlerine bir yandan cumhuriyetimizin 100. yılına kavuştuğumuz için büyük bir sevinç ve heyecan içerisinde olduğunu bir yandan da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ve İsrail terörünün Filistin'e yaşattığı zulmün hüznünü ve üzüntüsünü yaşadığını belirterek başladı.Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri Kent&Başkan Ödülleri ödül törenlerine bir yenisine daha eklemenin heyecanını ve coşkusunu yaşadığını ifade eden GEÇGEL, "Şehirleri için ve şehirde yaşayan insanları için her gün ter döken ve gece gündüz demeden mücadele eden yerel yöneticilerimizin değerini de çok iyi bilmemiz gerektiği düşüncemi de özellikle vurgulamak istiyorum. İşte bugün bir yenisini daha düzenlemekte olduğumuz Kent&Başkan ödül törenini, bu bilinçle gerçekleştirmekteyiz ve bir nebze de olsa, gecesini gündüzüne katan ve şehrinin insanları için mücadele eden ve hiçbir zaman emeklerini esirgemeyen belediye başkanlarımıza bir teşekkür anlamı taşımaktadır. 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan belediye başkanlarımızın bu süre zarfında yaptıkları çalışmaların halkımız nezdinde ne kadar kabul gördüğünün de bir göstergesi olan bu yılki ödül törenimiz bu yönüyle de ayrı bir öneme sahip olmuştur. Halkın takdirinin en önemli ve değerli ödül olduğunun altını çizerek ödül almaya hak kazanan tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, daha başarılı ve daha güzel hizmetler gerçekleştirmeleri konusunda kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı
Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı

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Son Dakika Medya Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı - Son Dakika
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