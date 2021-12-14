Üye Girişi
Kent Buluşmalarının İlkinde Parti Pehlivan Konuşuldu - Son Dakika

Kent Buluşmalarının İlkinde Parti Pehlivan Konuşuldu

14.12.2021 10:38
Kent Buluşmalarının İlkinde Parti Pehlivan Konuşuldu

Manisa Kent Konseyi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Kent Buluşmaları programının ilkinde Milli Mücadele Döneminde Manisa, Balıkesir ve İzmir hattında düşman güçleri ile çatışarak büyük bir kahramanlık örneği gösteren 'Parti Pehlivan' konuşuldu.

'Bir Kuva-yı Milliyeci: Parti Pehlivan' adlı kitabın yazarı Bünyamin As'ın konuşmacılığını yaptığı programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da katıldı.

Manisa Kent Konseyi'nin hazırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Kent Buluşmaları programının açılışı İrfan Meclisi'nde gerçekleştirildi. Milli Mücadele kahramanı Parti Pehlivan olarak bilinen Mehmet Baskak'ın Manisa-Balıkesir- İzmir bölgesinde düşman kuvvetlerine karşı Demirci Akıncıları ile birlikte milis güç olarak gösterdiği kahramanlıkları ve hayat hikayesini konu alan programa 'Bir Kuva-yı Milliyeci: Parti Pehlivan' adlı kitabın yazarı Bünyamin As, konuşmacı olarak katıldı. Parti Pehlivan'ın torunlarının da hazır bulunduğu programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri katıldı. Yazar Bünyamin As, Parti Pehlivan hakkında konuklara yaklaşık 1 buçuk saatlik bir sunum yaptı. Merak edilen konu ve olayların detaylıca aktarıldığı söyleşide Milli Mücadele Kahramanı Parti Pehlivan'ı dinleyiciler daha yakından tanıma imkanı buldular. Programın sonunda söz alan Parti Pehlivan'ın torunu Manisa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet Baskak, dedesi Parti Pehlivan'ın daha geniş kesimler tarafından tanınmasına imkan sağlayan etkinliklere destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, tarihimizde önemli bir yer tutan Kuva-yı Milliye kahramanı Parti Pehlivan'ı anlatan programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarihe mal olan Parti Pehlivan ve onun gibi sayısız kahramanın genç kuşaklara aktarılacağı programlara destek olacaklarını söyledi.

Kent Buluşmalarının İlkinde Parti Pehlivan Konuşuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Manisa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kent Buluşmalarının İlkinde Parti Pehlivan Konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı 10:34 Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın 10:26 Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
10:33 Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
10:26 Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?
10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
10:26 Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın
10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz
10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır
10:10 Konya'yı esir alan kum fırtınasının sebebi anlaşıldı! Arka planda yine insan faktörü var
10:07 Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu
10:04 Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor
10:01 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar
Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın Fazıl Say sinirlerine hakim olamadı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın         
10:40
Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek? Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?         
10:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Bu kadarına da pes! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yakalandı Bu kadarına da pes! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yakalandı         
10:15
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 10:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kent Buluşmalarının İlkinde Parti Pehlivan Konuşuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement