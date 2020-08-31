Kent dışından gelenler, Adana'nın sıcağına dayanamadı - Son Dakika

ADANA'da, hafta sonundan bu yana etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte hava sıcaklığı 39 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler, 43 dereceyi gösterdi. Kent dışından gelenler ise Adana'nın sıcağında nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

Çukurovalı yazar Yaşar Kemal'in romanlarına konu olan 'sarı sıcak'lar, Adana'da günlerdir etkili olmaya devam ediyor. Kentte sıcaklık 39 derece ölçülürken, saat 13.00'te Atatürk Parkı'ndaki termometreler, 43 dereceyi gösterdi. Birçok kişi, zorunlu hallerde dışarı çıktığını belirtirken, dinlenmek için gölgedeki bank ve ağaç altlarını tercih etti. Sokak hayvanlarının ise beslenmek ve uyumak için yuvalarına çekildiği görüldü.