Üye Girişi
"Kent Ekonomisi Daha Fazla Güçlenip, Kalkınacak" - Son Dakika

"Kent Ekonomisi Daha Fazla Güçlenip, Kalkınacak"

09.08.2021 14:13

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe ve Barguzu mahallelerini ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların taleplerini dinlediler.

Malatya ve Yeşilyurt'un dört bir tarafında incelemelerde bulunarak yapılan yatırımlar hakkında esnafları ve vatandaşları bilgilendiren AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe ve Barguzu mahallelerinde gerçekleşen ziyaretlerde esnaflara 'hayırlı işler, bol kazançlar' temennisinde bulunup, istek ve beklentileri dinlediler.

Esnafların büyük ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Tüfenkci ile Belediye Başkanı Çınar, sıcak hava nedeniyle sosyal yaşam alanlarında zamanını geçiren vatandaşlarla sohbet edip, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler paylaştılar.

Yeşilyurt'un ekonomik hayatının daha hareketli olabilmesi için esnaflara her türlü desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " AK Parti MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkci ve AK Parti İl ve İlçe Teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle birlikte Yeşiltepe ve Barguzu mahallelerimizde esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret edip, beklentilerini ve isteklerini dinledik. Sanayi alanları, organize sanayi bölgeleri ve verimli tarım arazileriyle kentimizin ekonomik hayatına önemli katkılar sunan Yeşilyurt'umuzun ekonomik potansiyelini daha güçlü hale getirmek için esnaflarımızın rahat ve huzurlu ortamda iş yapmalarına ciddi destekler sağlıyoruz. Yeşilyurt'umuz hızla gelişip büyürken, yakaladığımız bu büyüme oranlarında esnaflarımızın büyük desteği vardır.23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip ilçemizi birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla daha ileri bir seviyeye taşımak için bu tür ziyaretlerden çıkardığımız sonuçları hizmetlerimize yansıtarak, yatırımlarımızın daha kalıcı ve güçlü olmasını sağlıyoruz. İlçemizin değişim sürecinde desteklerini esirgemeyen AK Parti MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkci'ye teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, İl ve İlçe Teşkilatımızla her zaman uyumlu ve koordineli çalışıyoruz. Bizler birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek, kentimize ve ilçemize daha güzel yatırımların gelmesi için çabalıyoruz. Bugüne kadar da bu güzel birliktelik neticesinde önemli yatırımların gelmesini sağladık, bundan sonrada aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü hemşehrilerimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Kentimizin ekonomik hayatı inşallah daha fazla kalkınıp, büyüyecektir. Bizleri güler yüzle ve samimiyetle ağırlayan tüm esnaflarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci'de ziyaret sırasında kendilerine büyük ilgi gösteren esnaflara ve vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

Yeşiltepe ve Barguzu mahallelerinde gerçekleşen ziyaretlere AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile mahalle muhtarları da eşlik etti.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Kent Ekonomisi Daha Fazla Güçlenip, Kalkınacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi 15:43 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti 15:15 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi 15:04 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
Kitapçıya 15:01 Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü 14:53 ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı 14:44 Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı
Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu 13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi 13:51 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi

Son Dakika Haberleri
15:43 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü
15:42 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
15:16 Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti
15:14 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
14:58 18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler
14:53 ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü
14:50 Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
14:17 Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü         
15:44
Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti         
15:16
Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı         
15:11
Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi         
15:03
18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi: 18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti         
14:51
3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan         
14:08
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin euroyu sahibine iade etti Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin euroyu sahibine iade etti         
13:50
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı         
10:26
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 15:47:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kent Ekonomisi Daha Fazla Güçlenip, Kalkınacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement