Kent Enstitüsü'nün Kayıtları Devam Ediyor
1 saat önce
Tepebaşı Belediyesi'nin Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı ile hizmete sunduğu Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde kayıt işlemleri devam ediyor.
Tepebaşı
Belediyesi'nin Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı ile hizmete sunduğu Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde kayıt işlemleri devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarını hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenme yöntemleriyle Kent Enstitüsü projesi ile karşılıyor. Yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olan Kent Enstitüsü kayıtları devam ediyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi
desteğiyle ücretsiz olarak veriliyor. Üniversite-sektör işbirliği olması ile de dikkat çeken projede ayrıca alanlarında uzman akademisyenler, e-öğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yer alıyor. Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor. Vatandaşların eğitim, beceri ve üretim döngüsünün tamamlaması ve kentsel yaşam becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.
"Uzaktan eğitim portalı"
Anadolu Üniversitesi ile birlikte hazırlanan ve uygulamaya alınan uzaktan eğitimlerden 16 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Anadolu Üniversitesi eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitimler, katılımcıların bilgiye erişimini kolaylaştıran, hızlı, pratik ve geçerliliği olan eğitimler olarak dikkat çekiyor. Eğitimler, hem online sistem üzerinden hem de Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde yüz yüze eğitim olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşların herhangi bir kısıtlama olmaksızın bilgiye olabildiğince kolay erişimi sağlayan eğitimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvurular devam ediyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler için kayıt olmak isteyenler, kentenstitusu.tepebasi.bel.tr web adresinden kayıt yaptırabiliyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
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