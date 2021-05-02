Kent estetiği için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Düzce'de İstanbul Caddesi boyunca uygulanacak olan "Kent Estetiği Projesi" için ilk kazma vuruldu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün bir süre önce, "Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm" sloganı ile açıkladığı "Kent Estetiği Projesi" başladı. Mart ayında cadde üzerinde bulunan ağaçlar, zarar verilmeden kökleri ile birlikte sökülerek, kentin çeşitli noktalarına nakledilip dikim işlemi gerçekleşmişti. Tam kapanma dönemini fırsata çeviren Düzce Belediyesi ekipleri, İstanbul Caddesi'nde önce tabelaları kaldırdı, ardından cadde üzerindeki asfalt ve kaldırımların söküm işlemine başladı. Söküm işlemlerinde elektrik ve doğalgaz hatlarının yüzeye 15-20 santimetre derinlikte olduğu tespit edilirken, yeni projede bu hatların prosedüre uygun olarak 60 santimetre derinliğe alınacağı belirtildi.

"Kalıcı eserler bırakmak için buradayız"

Projenin başladığı ilk gün sahaya inerek çalışmaları yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, caddenin yapım aşaması ile ilgili bilgi verdi. Projenin sadece İstanbul Caddesi üzerinde sınırlı kalmayacağını kaydeden Başkan Özlü, "Bir süre önce açıkladığımız projemiz için bugün ilk kazmayı vurduk. 17 günlük tam kapanmayı fırsata çevirmek için ekiplerimiz gerekli hazırlıklarını yaptı ve 24 saat çalışma prensibine göre projemize başladık. Vatandaş ve esnafımızın mağdur olmamaları için bu tarih aralığını uygun gördük. Ramazan Bayramı sonuna kadar cadde taş örme işlemine hazır hale getirilecek. Daha sonra ağaç dikim işlemlerini ve kademeli olarak cadde üzerinde bulunan binaların cephe giydirme uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun, kalıcı bir eser bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE