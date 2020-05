Kent estetiğini önemsiyor - Son Dakika

Karacabey'de çiftçilikle uğraşan Faruk Çakır, tarlasına ektiği soğanlardan 100 ton kadarını, ilçede bulunan dar gelirli ailelere bağışlanması için Karacabey Belediyesi'ne verdi. Belediye ekipleri ise teslim aldığı ürünleri tarladan sararak, zaman kaybetmeden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Belediye köprü vazifesi üstleniyor

Karacabey Belediyesi, bu zamana kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla binlerce erzak ve gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu yardımlara hayırseverler de katkı sağlıyor. Hayırsever vatandaşlar veya kurumlar, hazırladıkları erzak paketlerini belediyeye telsim ederek, tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için veriyor. Ekipler de hayırseverlerden aldıkları paketleri kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İhtiyaç sahiplerinin her an yanında

İhtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin tüm hızıyla devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Mübarek Ramazan ayının son günlerindeyiz. Öncelikle Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Bayramınızın da şimdiden hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bir taraftan Ramazan'ın manevi iklimini teneffüs ederken, bir yandan da tüm dünyada olduğu gibi korona virüs salgını ile topyekûn mücadelemizi her boyutta devam ettiriyoruz. Bu esnada işini, aşını kaybeden vatandaşlarımız var. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamlığımız, Vefa Destek Grubu ve Karacabey Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her an yanında olmaya gayret ediyoruz. Ve yeni soğan sezonumuz hayırlısıyla başladı. İlk mahsul taze soğanlardan da hem şehrimiz, çiftçimiz Faruk Çakır 100 ton kadar Karacabey Belediyesi'ne teslim etti. Biz de Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu soğan mahsulünü teslim ediyoruz. Bildiğiz gibi bizim inancımıza göre üretilen malların bir miktarını ihtiyaç sahiplerine de vermek gerekiyor. Faruk Çakır da kendi ürünlerinden 100 ton soğanını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmak üzere bize verdi. Kendisine bereket diliyor, destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye güçlü alt yapısı ile her zaman hazır

Başkan Özkan sözlerine şöyle devam etti: "Bu mübarek Ramazan ayında korona virüs hassasiyeti dolayısıyla da biz hiç talep etmeden, çeşitli vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmesi için erzak kolileri hazırlanarak bizlere teslim edildi. Bu noktada yaklaşık 3000 koli erzak, hayırseverler vesilesiyle ve Karacabey Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi. Bizim bu konuda ciddi bir alt yapımız var. Merkez veya kırsal, hangi mahallede, kim ihtiyaç sahibi ise bunlarla ilgili bir dokümanımız ve çalışmamız var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bunların ulaşması için Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz fevkalade gayret gösteriyor, hassas çalışıyor. Bu konuda yine vatandaşlarımıza yardımcı olmak isteyen kurum ve kuruluşlara, vatandaşlara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Karacabey Belediyesi her zaman hizmetinizde, her zaman emrinizde. Bu açıdan şimdiye kadar yardımlarını esirgemeyen ve destekte bulunmak için Karacabey Belediyesi ile birlikte çalışan tüm kurum ve kuruluşlara, Karacabey halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.