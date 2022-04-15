Kent Geneli Trafik İyileştirme Projeleri için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Kent Geneli Trafik İyileştirme Projeleri için çalışmalar başladı

Son Güncelleme: 15.04.2022 10:31

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde trafiğin daha akıcı ve güvenli hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Kent Geneli Trafik İyileştirme Projelerinin hazırlığına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Kent Geneli Trafik İyileştirme Projelerinin oluşturulması için çalışmalara başladı

6 İLÇEDE 15 KAVŞAK BELİRLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Kocaeli Kent Geneli Trafik İyileştirme projeleri hazırlanması işi kapsamında İzmit, Gebze, Darıca, Kartepe, Başiskele ve Çayırova ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu 15 adet kavşak belirlendi. Belirlenen 15 kavşakta yol kapasitelerindeki mevcut dar boğazların giderilmesi ve kapasitenin daha etkin kullanılması, yol bağlantılarında şerit dengesi ve tutarlılığın sağlanması, trafik akışkanlığının arttırılması amacıyla geometrik düzenleme projeleri hazırlanacak.

PİK SAATLERDE SAYIM YAPILACAK

Ayrıca kavşak ve kesit noktalarında yaya ve taşıt trafiğini belirlemek, ihtiyaca yönelik en doğru tasarıma ulaşmak amacıyla günün pik saatlerinde araç sayımları yapılacak. Elde edilen verilerin kullanılması ile oluşturulan mikro trafik simülasyonları ile alternatif projeler arasında karşılaştırmalar yapılıp en uygun seçenek belirlenerek proje çalışması tamamlanacak.

Kaynak: Bültenler
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Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

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