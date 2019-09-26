Kent genelinde 3 bin 864 bekçi görev yapıyor

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kent genelinde 3 bin 864 bekçinin görev yaptığı açıkladı.

Çalışkan, Avrupa Polis Akademisi Birliğinin faaliyetleri kapsamında Polis Akademisi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Uluslararası Destekleyici Polislik (Bekçilik)" Çalıştayı'nda konuştu.

İstanbul'un 15 milyonun üzerinde nüfusa sahip olduğunu, yabancılarla birlikte nüfusun 20 milyona ulaştığının değerlendirildiğini belirten Çalışkan, şehir genelinde 961 mahalle, 6 bin 734 cadde ve 76 bin 971 sokak bulunduğunu anlattı.

Bekçilik uygulamasının emniyet teşkilatında çok eskilere dayanan bir tarihi olduğuna değinen Çalışkan, son zamanlarda gelişen olaylar çerçevesinde bekçilik müessesini tekrar canlandırıp bugüne uyarlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldığını aktardı.

İçişleri Bakanlığına alınacak bütün bekçilerin ilk etapta İstanbul'da değerlendirilmesini talep ettiklerini anlatan Çalışkan, "Şu an fiilen çalışan 3 bin 864 bekçimiz var." dedi.

Bekçilerin görev tanımlarına ilişkin bilgi paylaşan Çalışkan, bekçilerin önleyici polisin yetkilerinin tamamına yakınına sahip olduğunun altını çizdi.

Çalışkan, bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemede görevli bekçilerin kamu düzenini bozacak herhangi bir toplumsal olayda veya konularda tedbir almakta, adli kolluk işleri ve vakalarda delillerin kaybolmamasını sağlamakta görevli olduğunu dile getirdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, bekçilerin silah kullanma yetkisinin polisin silah kullanma yetkisiyle denk olduğuna dikkati çekti.

İstanbul'da bekçilere "Gece Kartalları" ismini verdiklerini, bu tabirin bekçilerin de beğenisini kazandığını kaydeden Çalışkan, "Gece Kartalları diye hitap ettiğimizde kendilerini daha iyi hissettiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gece Kartalları "Bekçimatik" ile takip altında

Mobil cihaz üzerinden bekçi takip sistemi "Bekçimatik" ile Gece Kartalları'nın çalışmalarını anbean takip ettiklerini belirten Çalışkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bekçimatik özel bir yazılımla geliştirdiğimiz bir cihaz. Bu cihazla biz bekçilerimizin gece boyu ne kadar adım attığını, gece boyu kendilerine verilen güzergah üzerinde çalışıp çalışmadıklarını, yine gece boyu başlarına olumsuz bir şey gelip gelmediğini takip ediyoruz. Panik butonu üzerinden herhangi bir olumsuzluk yaşadığında bu butona bastığında çevredeki bütün ekipler bekçimizin yanına geliyor. Bu vasıtayla hem bekçimizin can güvenliğini sağlıyoruz hem de bekçimize güven veriyoruz. Elektronik denetimle bekçimizin araca binip binmediğini, bekçimizin devamlı bir yerde oturup belli süre kalıp kalmadığını, bunların tamamını sistem üzerinden takip edebiliyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bu öncelikle can güvenliğini sağlıyor, vatandaşımıza hizmet açısından ne kadar verimli olduğunu tespit ediyoruz. Performansını ölçüyoruz, hangi bekçimiz ne kadar çalışıyor, hangi bekçimiz ne kadar işini ciddi yapıyor, bunları biz sistem üzerinden rahatlıkla görebiliyoruz."

Bekçilerin teşkilatın önemli bir parçası olduğunu kendilerine hissettirmek istediklerini, ödüllendirmede buna göre yol izlediklerini ifade eden Çalışkan, sistem üzerinde birinci olan bir bekçiyi ödüllendirmek üzere yurt dışındaki bir müsabakaya göndereceklerini vurguladı.

Gece Kartalları, 16 bin GBT sorguladı

Gece Kartalları'nın İstanbul'da 14 Ağustos 2017'den bu yana 16 milyonun üzerinde GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu, 1 milyonun üzerinde araç sorgusu yaptığına işaret eden Çalışkan, "Bin 265 ruhsatsız silah ele geçirmişler, 35 binin üzerinde aranan şahıs yakalamışlar. Yine 14 binin üzerinde narkotikle ilgili işlem yapmışlar. Toplamda 273 bin işlem yapılmış." bilgisini verdi.

Bekçilerin suç oranlarına etkisine değinen Çalışkan, Gece Kartalları'nın göreve başladığı tarihten bu yana özellikle mal varlığına yönelik suçlarda yüzde 26,23'lük azalma yaşandığını kaydetti.

Çalışkan, mala karşı işlenen suçların 2017 yılının ilk 6 ayında 108 bin 699 olduğunu, 2018 yılının aynı döneminde sayının 90 bin 317'ye, 2019 senesinin aynı döneminde ise 80 bin 183'e düştüğünü dile getirdi.

Gece Kartalları hırsızlık oranlarını düşürdü

Evden hırsızlık olaylarının son üç yılda yüzde 48 düştüğüne dikkati çeken Çalışkan, 2017 yılının ilk 6 ayında yaşanan olay sayısının 19 bin 64 olduğunu, 2018 yılında 15 bin 590'a, 2019 yılında ise bu sayının 9 bin 913'e düştüğünü aktardı.

Çalışkan, şöyle devam etti:

"Yine iş yerinden hırsızlık konusunda 8 bin 914 iken 2017 yılında, 2018 yılında 6 bin 916, 2019 yılında 5 bin 44. Yüzde 43'lük bir düşüş. Yine oto hırsızlığı 3 bin 423 iken (2017), 2018 yılında 2 bin 609'a, 2019 yılında bin 575'e düştü. Yüzde 53'lük bir azalma. Otodan hırsızlık 2017'de 17 bin 241 iken, 2018'de 14 bin 985, 2019'de 9 bin 221'e düştü. Yüzde 52'lik bir düşüş. Bunu daha somutlaştırmak için 2017'de günlük İstanbul genelinde 78,3'lük evden hırsızlık gerçekleşirken, yani her gün 78 hırsızlık gerçekleşiyor İstanbul'da 2017 yılında, 2018'de bu 54'e düşüyor, 2019'da bu 41'e... Bu tarih itibarıyla bu sayının daha da düştüğünü biliyorum."

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok yakın süreçte bu sayıyı 10'un altına düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

"İş yerinden hırsızlık aynı şekilde günlük 35 iken, 2018'de günlük 25'e, 2019'de 20'ye düştü. Oto hırsızlığı 2017'de günlük 14 iken, 2018'de 9'a, 2019'a 6-6,5'a düştü. Bu 6 ve 6,5 rakamı da iki ya da üç tanesi aynı gün ya da ertesi gün bulunuyor." diyen Çalışkan, "otodan hırsızlık" konusunda 2017'de 80 olan rakamın, 2018'de 53, 2019'de 38'e düştüğünü bildirdi.

Gece Kartalları'nın görev yaptığı mahallelerde yaşayan vatandaşların uygulamalardan memnun olduğunun, Gece Kartalları'nın varlığının mahalleliye güven verdiğinin saptandığını ifade eden Çalışkan, bulunmayan mahallelerde yaşayan vatandaşların da Gece Kartalı görevlendirmesini talep ettiğini sözlerine ekledi.