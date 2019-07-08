kent genelinde elektrik kesintisi (2)
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VALİLİKTEN AÇIKLAMABursa Valiliği'nce kent genelinde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:19 Kaynak: DHA
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği'nce kent genelinde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kesintinin TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'ndeki mekanik arızadan kaynaklandığı, 2 saat içinde kent geneline elektrik verilmeye başlanacağı belirtilerek, şöyle denildi:
"08 Temmuz 2019 Pazartesi saat 12.45 civarında ilimiz genelinde yaşanan elektrik kesintisi; TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezinde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleşmiş olup, ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, 2 saat içinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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